En dos meses, se contabilizaron 43 muertes por violencia de género

La Casa del Encuentro informó que en enero y febrero se registraron 43 femicidios. El informe de 2025 se dará a conocer hoy.

La Casa del Encuentro, que esta tarde dará a conocer el informe de femicidios de 2025, informó que en los primeros dos meses de 2026 se contabilizaron 43 víctimas fatales por violencia de género. La provincia de Buenos Aires suma 14.

“Del 1°/1 al 28/2/2026, hubo 36 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 1 transfemicidio y 6 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano”, informa la organización.

En este marco, 45 hijas e hijos quedaron sin madre y el 47% de ese total es menor de edad.

Además, el reporte indica que el 62% de los agresores eran parejas o exparejas, mientras que el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia sigue siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (60% fueron asesinadas en su hogar).

Respecto a lo judicial, La Casa del Encuentro señala que cinco víctimas habían realizado denuncia y tres femicidas tenía dictada medida cautelar de prevención. Asimismo, tres agresores pertenecían o habían pertenecido a una fuerza de seguridad.

Por otro lado, cuatro víctimas tenían indicio de abuso sexual y una estaba embarazada, mientras que siete femicidas se suicidaron.

Y si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, ya que llega a 14, seguida por Santa Fe (4), Tucumán (3) y Mendoza (3).

Informe de 2025

La presentación del Informe Anual de Femicidios 2025 El Observatorio “Adriana Marisel Zambrano” será esta tarde, a las 18, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en Perú 160 (Salón Montevideo). Entrada libre y gratuita.