Estudiantes de la UNLa realizan un festival en defensa de la universidad pública

Estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) realizarán mañana la séptima edición del festival UNLAPALOOZA, “el festival de les estudiantes”. Se trata de una propuesta por la universidad pública, que sufre un feroz ajuste por el gobierno de Javier Milei.

“En defensa de la Universidad Pública”, es la consigna principal del evento, que se desarrollará el jueves, y fue organizado por el Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes de la UNLa y la agrupación estudiantil ¡Ya Basta!

Desde la organización cuestionan que “el gobierno de Milei continúa sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, por eso el pasado 12 de mayo, miles de estudiantes, docentes y no docentes se movilizaron en todo el país”.

En el UNLAPALOOZA, edición VII, tocarán bandas de estudiantes de la universidad, y habrá también exposiciones artísticas y juegos. La cita es mañana, desde las 16, en el playón del buffet de la Universidad Nacional de Lanús, y será abierto al público en general.

“Es un escándalo que no haya plata para las universidades mientras (el jefe de Gabinete y vocero, Manuel) Adorni se compra departamentos y hasta cascadas millonarias. Hay que seguir organizades, activando en todos lados en defensa de la universidad pública, y por eso estamos construyendo este festival”, planteó Lautaro Abal, estudiante de Audiovisión en la UNLa y presidente del nuevo CEDHA.