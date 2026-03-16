Caída histórica de reservas turísticas para los próximos fines de semana largos

El turismo en Argentina atraviesa un momento de fuerte preocupación. A pesar de la inminencia de dos fines de semana extra largos casi consecutivos, las reservas en los centros más importantes de se encuentran en niveles históricamente bajos, dejando un escenario de gran incertidumbre.

Según un relevamiento la situación varía levemente según el punto del mapa, pero el denominador común es la enorme sobreoferta de alojamientos en las principales aplicaciones de alquiler.

La situación en la Costa Atlántica

En destinos como Mar del Plata, se registra un volumen ligeramente mayor de reservas para el inminente fin de semana largo de marzo en comparación con Pascuas. Sin embargo, el nivel es tan bajo que un importante empresario local advirtió: “Prácticamente no hay reservas. Los datos previos son similares a los de la pandemia”.

El panorama en Córdoba y Litoral

En contraste, plazas como Villa Carlos Paz y Cataratas del Iguazú muestran el fenómeno inverso. Allí, la escasa demanda presenta un leve repunte para los días de Semana Santa por sobre los feriados de marzo. Aun así, el volumen general de consultas es mínimo y plataformas como Airbnb muestran más de mil plazas vacantes en estos destinos.

Los feriados XL que se acercan

Este escenario crítico y atípico para el sector se da justo en la antesala de dos fechas clave en el calendario que prometían reactivar el consumo: