Cuatro menores detenidos en Avellaneda: tenían un arma de fuego y una réplica

Cinco personas, cuatro de ellas menores de edad, fueron detenidas en las últimas horas en el partido de Avellaneda, por distintas causas. Las aprehensiones obedecen a la tenencia de un revólver calibre 22 y una réplica.

El primer hecho tuvo lugar en Manuel Ocantos y Morse (Génova) de Dock Sud. Allí, fueron aprehendidos dos adolescentes de 14 y 15 años, junto a un joven de 20.

De acuerdo al reporte, la Policía observó a este grupo, que al percatarse de la presencia policial emprende la fuga.

“Se procede al seguimiento de los mismos logrando la aprehensión de los mismos a los pocos metros, logrando incautarles de entre sus prendas de vestir un Revólver marca JAGUAR Calibre 22, con numeración suprimida y cinco municiones en su almacén cargador”, precisaron las fuentes.

El segundo hecho fue en Salcedo y Coronel Brandsen de Wilde. Fueron detenidos dos chicos de 14 y 16 años, a quienes se les secuestró una réplica de arma de fuego y una cuchillo estilo “navaja mariposa”.

Las causas son por “tenencia de arma de fuego” y “averiguación de ilícito” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil (UFIRPJ) N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.