En 2025 hubo 262 víctimas de violencia de género según La Casa del Encuentro

Femicidios en Argentina

El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, contabilizó 262 víctimas de violencia de género durante 2025. El relevamiento se elaboró a partir de un seguimiento de medios digitales nacionales y provinciales, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre.

De acuerdo con el informe, el total incluye 238 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, un lesbicidio, tres trans/travesticidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Víctimas y agresores: una radiografía

En la distribución por edades de las víctimas, el segmento más numeroso fue el de 31 a 50 años (39,7%), seguido por 19 a 30 años (32,2%). En conjunto, esos dos rangos concentran 71,9% de los casos relevados en los gráficos del informe.

En el caso de los femicidas, el rango más frecuente también fue 31 a 50 años (40,5%), seguido por 19 a 30 (20,7%); el informe consigna además un 18,6% “sin datos” en esta variable.

Respecto del vínculo, el documento señala como categorías principales a “Parejas” (37,6%) y “Exparejas” (21,5%), es decir, un 59,1% combinado.

Modalidades y escenarios: cómo ocurrieron los hechos

Entre las modalidades consignadas, el informe muestra mayor peso de los asesinatos “Baleadas” (29,3%), seguidos por “Golpeadas” (18,6%) y “Apuñaladas” (14,5%).

En cuanto al lugar, la mayor proporción aparece en “Vivienda víctima” (36,4%), seguida por “Vivienda compartida” (21,9%) y “Vía pública” (10,7%), entre otros espacios relevados.

Niñas y niños sin madre

El apartado de Información adicional indica que 260 hijas e hijos quedaron sin madre: 138 menores (53,1%), 95 adultas/os (36,5%) y 27 sin dato de edad (10,4%).

Sobre acceso a la justicia, el informe registra que 42 víctimas habían realizado denuncia (17,4%) y que 15 femicidas tenían medida cautelar de prevención (6,2%).

También incorpora variables contextuales: 9,5% de víctimas asesinadas en contexto de narcocriminalidad, 4,1% con indicios de abuso sexual, y 3,3% en situación de prostitución o trata (entre otras).

Reclamos al Estado y políticas públicas

El documento acompaña el relevamiento con una lista de medidas y exigencias: definir un organismo rector para cumplir la Ley 26.485, revisar recursos ante la “reducción del presupuesto” y presentar un Plan Nacional de Acción; y fortalecer la Línea 144, que el informe describe como “hoy casi desmantelada”, además de implementar y cumplir programas y leyes específicas (ENIA, trata, patrocinio jurídico, Ley Brisa, Acompañar, ESI, IVE y Ley Micaela, entre otras).

En ese marco, el texto sostiene que los incumplimientos “demuestran que el Estado no lleva adelante las funciones” ordenadas por normas y tratados, y plantea que el eje del pedido es el cumplimiento efectivo de los mandatos vigentes.

