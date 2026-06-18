Francisco Adorni: piden la indagatoria del hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó que Francisco Adorni sea citado a declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas inconsistencias patrimoniales. La pesquisa pone el foco en declaraciones juradas, la cancelación de un crédito hipotecario y la adquisición de una camioneta de alta gama.

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó que Francisco Adorni sea citado a declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas inconsistencias patrimoniales. La pesquisa pone el foco en declaraciones juradas, la cancelación de un crédito hipotecario y la adquisición de una camioneta de alta gama.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia busca determinar si el actual diputado bonaerense omitió información relevante en sus declaraciones juradas patrimoniales.

La investigación apunta a reconstruir la evolución patrimonial de Francisco Adorni desde su paso por la función pública y verificar si existieron diferencias entre los ingresos declarados, los bienes registrados y las obligaciones informadas ante los organismos de control. Según fuentes judiciales, la medida solicitada por Marijuan se inscribe en una etapa clave del expediente.

Entre los elementos bajo análisis figura la cancelación en un plazo muy breve de un crédito hipotecario de importante monto, así como la compra de una camioneta de lujo. Además, los investigadores observan posibles contradicciones entre los ingresos que Francisco Adorni declaró haber recibido por una herencia y la información consignada en las declaraciones juradas de su hermano Manuel.

Otro de los aspectos que examina la Justicia es el desempeño previo del legislador en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Los investigadores consideran que, por la función que ocupó en ese organismo, no podría alegar desconocimiento de los procedimientos administrativos para justificar eventuales irregularidades. La situación cobró mayor relevancia luego de que Francisco Adorni modificara su declaración jurada en medio de la polémica por presuntos vuelos privados y propiedades no declaradas que involucraron a su hermano.