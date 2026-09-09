Cerró una metalúrgica de Lanús: 60 familias en la calle

"Quisiera que nos den la chance de poder seguir de alguna manera, formar una cooperativa", planteó uno de los trabajadores de la metalúrgica.

"Quisiera que nos den la chance de poder seguir de alguna manera, formar una cooperativa", planteó uno de los trabajadores de la metalúrgica.

Trabajadores de Vaspia S.A.I.C., que operaba en la avenida Eva Perón 2746 de Lanús Este, denuncian que los dueños los dejaron en la calle sin pagarles salario ni aguinaldo. “Quisiera que nos den la chance de poder seguir de alguna manera, formar una cooperativa”, planteó uno de ellos.

La fábrica se dedicaba a la fundición y extrusión de latón y bronce, y contaba con una planta de 60 trabajos. Advierten que “los dueños desaparecieron”.

“Esta situación nunca la viví, nos vinieron a arruinar la carrera”, sostuvo entre llantos uno de los empleados que trabajó casi 40 años allí. “Quisiera que nos den la chance de poder seguir de alguna manera, formar una cooperativa”, pidió en diálogo con C5N.

Asimismo, un compañero denunció que “hoy se trae todo de afuera porque según ellos es más económico”. “Quieren cerrar la fábrica y dejarnos a todos en la calle. No hubo baja de venta, hubo un vaciamiento de materia prima y no reponían material“, explicó otro de los trabajadores.