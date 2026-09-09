La agrupación “Ya Basta” se prepara para un plenario nacional

El plenario será el 19. “La situación es insostenible para millones de personas en el país, que la única forma que encuentran es endeudarse", advirtió Paz Álvarez.

El plenario será el 19. “La situación es insostenible para millones de personas en el país, que la única forma que encuentran es endeudarse", advirtió Paz Álvarez.

La agrupación de izquierda “Ya Basta” se prepara para el segundo plenario nacional, que se realizará el 19 de septiembre en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Referentes de la zona sur del Conurbano hicieron foto en dos cuestiones urgentes: endeudamiento y universidades.

El encuentro se realizará el próximo 19 de septiembre en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Será un encuentro de jóvenes estudiantes y trabajadores de todo el país.



“(Javier) Milei no se aguanta más. La situación es insostenible para millones de personas en el país que no llegamos a fin de mes, y que la única forma que encuentran es endeudarse con las estafas usureras de los bancos y las fintech”, planteó Paz Álvarez.

Señaló, asimismo, que “en la juventud esto es un dato gravísimo, siendo los jóvenes uno de los sectores sociales más endeudados”.

También se preparan para revalidar la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Lanús, en las elecciones que serán del 14 al 18 de septiembre.

Además, Lautaro Abal, del Nuevo CEDHA, agregó: “La situación presupuestaria de las universidades tampoco se aguantan más. Milei incumple día a día con la Ley de Financiamiento Universitario“.