Milei sobre empresas que operan en Malvinas: “Ya abrimos 60 procesos sancionatorios”

El presidente Javier Milei reafirmó el envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y calificó de “ilegítimo” al gobierno del Reino Unido en las Islas Malvinas, durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.

“Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, expresó el mandatario durante la ceremonia.

Asimismo, destacó la reasignación de recursos, tras aclarar que “no pone en juego el superávit”, para la creación de la a Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e inversiones en telecomunicaciones. “Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, precisó.

“Presentamos una denuncia penal contra las empresas involucradas en el proyecto de Sea Lion bajo una presunta licencia otorgada por el gobierno ilegítimo del Reino Unido, y se suma algo todavía más contundente: muchas de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor de nuestro justo reclamo”, mencionó.

Y sumó: “Es importante entender que este tipo de servicios son brindados por pocas empresas en el mundo, por lo que dicho anuncio tiene una relevancia internacional trascendental y si se preguntarán por qué es porque esas empresas saben que participar en Vaca Muerta, una apuesta segura y rentable en territorios soberano, vale más que arriesgarse en una cuenca en disputa. Nada de esto es casualidad”, desarrolló el libertario.

En otro pasaje de su breve discurso, Milei afirmó que la ley que impulsó “no es de un gobierno ni de un partido”, y pidió que no haya “grieta alguna”. “Hoy todos los argentinos juntos tenemos que disponer las herramientas con las que contamos para defender nuestra soberanía”, planteó.