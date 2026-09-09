Detuvieron a un joven acusado del crimen de un adolescente en Ingeniero Budge

El sospechoso tiene 18 años y fue arrestado a la salida de un boliche. La madre de la víctima lo habría reconocido y alertó a la Policía.

El sospechoso tiene 18 años y fue arrestado a la salida de un boliche. La madre de la víctima lo habría reconocido y alertó a la Policía.

La Policía detuvo a un joven de 18 años acusado de participar del crimen de Aaron Lencina, un adolescente de 15 años que murió luego de recibir un disparo en la cabeza en Ingeniero Budge. El sospechoso fue identificado como Nahuel Rojas, a quien la familia de la víctima señalaba desde el inicio de la investigación. El arresto ocurrió el domingo a la madrugada, cuando el acusado salió de un local bailable ubicado sobre la calle Recondo.

Según trascendió, la madre de Lencina se enteró de que Rojas se encontraba en el boliche y dio aviso a la Policía. La mujer ingresó al establecimiento, habría reconocido al joven y lo retiró del lugar a los empujones. Una vez en la calle, personal de la Comisaría de Ingeniero Budge procedió a detenerlo. Rojas quedó a disposición del fiscal Eusebio Vaqueiro, titular de la UFI N.º 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, quien lo indagó por el delito de “homicidio simple”.

El ataque que terminó con la vida de Lencina ocurrió el jueves 27 de agosto por la noche, en la intersección de Campana al 2800 y Juan Manuel de Lavardén, a pocos metros del arroyo que atraviesa la zona. Vecinos alertaron al 911 tras encontrar al adolescente inconsciente y con una herida visible en el rostro. Efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora solicitaron una ambulancia y la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo, donde los médicos constataron que tenía un proyectil alojado en la región craneal. Finalmente, murió durante la madrugada del viernes 28.

De acuerdo con los testimonios reunidos por los investigadores de la Comisaría 10.ª de Lomas de Zamora, Lencina habría sido atacado por varios sujetos luego de una discusión en la vía pública. La principal hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas o una venganza personal, aunque la investigación continúa para determinar cómo ocurrió el ataque y cuál fue la participación concreta de cada involucrado. Las actuaciones permanecen a cargo de la UFI N.º 6, que avanza con distintas medidas para esclarecer el homicidio.