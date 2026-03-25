Caso gitanas estafadoras en Lomas: Detuvieron a un comisario e investigan si ayudó a escapar a una sospechosa

La Justicia detuvo al comisario y abogado Leonardo Ponte Wisto, acusado de encubrir a una de las integrantes de una banda que realizaba estafas millonarias con falsas prácticas espirituales. Sospechan que filtró información clave que permitió la fuga de una de las mujeres investigadas.

La Justicia detuvo al comisario y abogado Leonardo Ponte Wisto, acusado de encubrir a una de las integrantes de una banda que realizaba estafas millonarias con falsas prácticas espirituales. Sospechan que filtró información clave que permitió la fuga de una de las mujeres investigadas.

La causa por estafas millonarias sumó en las últimas horas un giro clave con la detención del comisario y abogado Leonardo Ponte Wisto, señalado por haber facilitado la fuga de una de las principales sospechosas. Los investigadores sostienen que el funcionario habría filtrado datos sensibles sobre un allanamiento inminente, lo que permitió que Marta Mitrovich escapara antes del operativo y continúe prófuga hasta el momento.

Entre las pruebas que complican al comisario figuran imágenes de cámaras de seguridad de una estación de servicio, donde se observa su camioneta Volkswagen Amarok blanca. En esas filmaciones también aparece Fabio Márquez, exfutbolista de Boca y hijastro de Mitrovich, subiendo al vehículo con total naturalidad. El encuentro ocurrió un día antes del procedimiento fallido, lo que refuerza la hipótesis de un vínculo previo entre ambos.

Durante un allanamiento en la vivienda de Ponte Wisto, la Justicia secuestró 50 mil dólares y 20 millones de pesos en efectivo. Parte del dinero fue hallado en la guantera de la camioneta que aparece en las imágenes. Ahora, los investigadores buscan determinar el origen de esos fondos y si están vinculados a maniobras de encubrimiento o a la estructura económica de la banda investigada.

El comisario fue imputado por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa avanza con el objetivo de establecer si existió una red de complicidades que permitió la fuga de las sospechosas y el desarrollo de las maniobras fraudulentas.

La estafa y el caso que conmocionó en Ingeniero Budge

El expediente está directamente relacionado con una serie de estafas que cobraron notoriedad tras el caso de una peluquera de 30 años de Ingeniero Budge, quien en enero se quitó la vida luego de haber entregado todos sus ahorros a las acusadas. La joven dejó una carta y un video en los que responsabilizó a las mujeres por la situación desesperante que atravesaba.

Según la investigación, las estafadoras iniciaban el contacto mediante prácticas como lecturas de manos y supuestas “limpiezas espirituales”, prometiendo cambios en la vida personal de las víctimas. Una vez generado el vínculo de confianza, las convencían de entregar dinero o bienes con la excusa de purificarlos o hacerlos crecer económicamente.

Testimonios recientes confirmaron esta modalidad: varias mujeres que participaron de estos rituales admitieron que no existía ningún poder real detrás de las prácticas. El método consistía en detectar problemáticas comunes, como conflictos amorosos, de salud o económicos, para construir un relato que generara dependencia emocional en las víctimas.

En el caso de la peluquera, la víctima llegó a entregar cerca de 14 millones de pesos en efectivo. Tras recibir el dinero, las acusadas desaparecieron sin devolverlo, lo que desencadenó un cuadro de angustia extrema. Días después, la joven tomó la decisión de quitarse la vida, lo que generó una fuerte conmoción y aceleró la investigación judicial.

Entre las acusadas figuran Mirta Noemí Mitrovich, Marta Mitrovich y Nancy Marina Yovanovich. Una de ellas ya se presentó ante la Justicia y negó las imputaciones, mientras que las otras dos permanecen prófugas.

El reclamo de la familia y el avance de la investigación

Tras la detención del comisario, la familia de la víctima aseguró que la causa dio un giro significativo. Alexander Díaz, hermano de la joven, sostuvo que la medida marcó “un antes y un después” en la investigación. “Para nosotros, el caso ahora tomó otra dimensión”, afirmó.

El familiar también expresó su preocupación por el rol del policía detenido. “Nos impacta muchísimo saber que hay un comisario involucrado, y no sabemos si es parte de la misma banda o solo colaboró en la fuga”, señaló, al tiempo que reclamó que se profundicen las pericias para determinar el grado de responsabilidad de cada implicado.

La familia insistió en que desde el inicio sospechaban de posibles encubrimientos y sostuvo que la detención confirma esas hipótesis. En ese sentido, exigieron avances concretos para esclarecer si existieron más funcionarios involucrados o una estructura más amplia detrás de las estafas.

El engaño a la peluquera comenzó el 15 de enero, cuando las tres acusadas se presentaron en el local donde trabajaba en Ingeniero Budge. Con el paso de los días, lograron ganarse su confianza y la convencieron de que existía una supuesta “maldición” sobre su dinero.

Bajo esa premisa, le propusieron entregar sus ahorros para realizar un ritual de limpieza espiritual. La joven comentó la situación a su pareja, quien le advirtió sobre una posible estafa. Sin embargo, pese a prometer que cortaría el vínculo, continuó en secreto con las mujeres.

El 20 de enero, apenas cinco días después del primer contacto, la víctima entregó los 14 millones de pesos. A partir de ese momento, las acusadas dejaron de responder llamadas y mensajes, lo que profundizó la desesperación de la joven.

En los días posteriores, la angustia se intensificó. La víctima envió mensajes reclamando ayuda y manifestando su desesperación, pero no obtuvo respuesta. Poco después, su pareja intentó asistirla y la trasladaron a un hospital, donde finalmente falleció al ingresar.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas detenciones en una causa que combina estafas millonarias, presunto encubrimiento policial y una trama que expone el impacto extremo de estas maniobras en las víctimas.