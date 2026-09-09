CentralesDestacadasLomas de ZamoraSociedad

Mañana comienza la Expo Lomas 2026 en la Plaza Grigera

La Expo Lomas 2026 comenzará mañana, jueves 10 de septiembre, en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora. La feria se desarrollará desde las 15 y tendrá entrada gratuita durante las cuatro jornadas, hasta el domingo 13, con una amplia propuesta que reunirá a comercios, empresas, emprendedores y artistas del distrito.

El evento se realizará al aire libre, en la Plaza Grigera ubicada sobre Hipólito Yrigoyen 8700, y contará con stands de empresas y comercios locales, puestos de emprendedores, una feria de artesanías y una Feria del Libro. Además, habrá espectáculos artísticos y distintas opciones gastronómicas para quienes se acerquen durante el fin de semana.

La Expo Lomas 2026 también tendrá un espacio destinado a las postas municipales, con servicios vinculados con Salud, Ambiente y Educación. Allí los vecinos podrán realizar consultas y acceder a información sobre distintos servicios del Municipio. Quienes tengan previsto realizar alguna gestión deberán consultar previamente qué trámites estarán disponibles y qué documentación será necesaria.

La feria se desarrollará en el marco de los festejos por los 165 años de Lomas de Zamora y se espera un importante movimiento en el centro de la ciudad desde las 15 durante los cuatro días. La propuesta busca combinar la actividad comercial y emprendedora con la identidad cultural del distrito. Los interesados en participar pueden consultar los canales oficiales del Municipio y la cuenta de Instagram del evento, @expo.lomas.

Artículos relacionados

La Noche de los Lápices
Corte de servicio Aysa