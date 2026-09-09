Comenzó el velatorio de Samuel “Chiche” Gelblung: familiares y colegas se acercaron a despedirlo

El periodista murió a los 82 años y sus restos son velados desde las 10:30 en la sala de AMIA, en Villa Crespo. El cortejo fúnebre partirá a las 15 hacia el cementerio de La Tablada.

El periodista murió a los 82 años y sus restos son velados desde las 10:30 en la sala de AMIA, en Villa Crespo. El cortejo fúnebre partirá a las 15 hacia el cementerio de La Tablada.

El velatorio de Samuel “Chiche” Gelblung comenzó este miércoles a las 10:30 en la sala velatoria de AMIA, ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo. Familiares, amigos, colegas y distintas figuras del ambiente periodístico y televisivo se acercaron para despedir al reconocido periodista, quien murió a los 82 años.

Uno de los primeros en llegar fue Gustavo Sofovich, quien además envió una corona en nombre suyo y de su padre. Con el correr de la mañana, allegados a Gelblung fueron arribando al lugar para acompañar a sus familiares en una jornada marcada por la emoción y el recuerdo de una de las figuras históricas del periodismo argentino.

La despedida se desarrolla luego de un año en el que Gelblung atravesó distintos problemas de salud y varias internaciones. En los últimos meses había permanecido durante 30 días en terapia intensiva y, posteriormente, había regresado a la televisión en silla de ruedas para continuar al frente de su programa en Crónica TV. Tras ese retorno, volvió a ser internado.

El cortejo fúnebre está previsto para las 15, cuando partirá desde la sala velatoria de AMIA hacia el cementerio de La Tablada. Allí continuará la despedida de “Chiche” Gelblung, quien dejó una extensa trayectoria en los medios y se convirtió en una figura reconocida de la televisión, la radio y el periodismo argentino.