Morosidad en Argentina: 6 de cada 10 hogares recurrieron al financiamiento en 2026

La morosidad en Argentina llegó al 12,9% en julio. Mientras el Gobierno sostiene que el mayor endeudamiento responde a una mayor facilidad para acceder al crédito, un estudio mostró que el pico de hogares que recurrieron al financiamiento ocurrió en el cuarto trimestre de 2019.

La morosidad en Argentina llegó al 12,9% en julio. Mientras el Gobierno sostiene que el mayor endeudamiento responde a una mayor facilidad para acceder al crédito, un estudio mostró que el pico de hogares que recurrieron al financiamiento ocurrió en el cuarto trimestre de 2019.

Un informe de la Fundación Encuentro reveló que el 58,7% de los hogares urbanos utilizó algún tipo de financiación durante el primer trimestre. El máximo de la serie, sin embargo, se había registrado en 2019.

Durante el primer trimestre de 2026, el 58,7% de los hogares urbanos recurrió a algún tipo de financiación, de acuerdo con un informe elaborado por la Fundación Encuentro. El dato se conoce en medio del aumento de la morosidad en Argentina, que alcanzó el 12,9% en julio. Sin embargo, el nivel actual de financiamiento no representa el máximo histórico de la serie: el pico se registró en el cuarto trimestre de 2019, cuando llegó al 61,6%.

El informe también mostró diferencias según la composición de los hogares. Las viviendas en las que hay menores de edad son las que más recurren al financiamiento, con un 62,8%, frente al 52,7% de aquellas sin niños o niñas. La situación laboral también tiene incidencia: el 71,1% de los hogares donde hay al menos un trabajador asalariado utiliza financiamiento, mientras que el porcentaje desciende al 55,8% entre los sectores informales.

En cuanto al nivel de ingresos, los hogares con mayor poder adquisitivo son los que más utilizan financiamiento: 7 de cada 10 recurren a alguna modalidad. En los sectores de menores recursos, en cambio, 6 de cada 10 hogares deben pedir dinero prestado para llegar a fin de mes. Por región, el Noroeste aparece como la zona donde más se apela al financiamiento, con 7 de cada 10 personas que reconocieron haber pedido prestado para afrontar sus gastos.

Entre las principales conclusiones del estudio, se destaca que 1 de cada 3 hogares se financia mediante fiado o tarjeta, mientras que 2 de cada 10 combinan distintas modalidades. Además, 6 de cada 10 hogares tienen menores a cargo y 7 de cada 10 hogares con mayor poder adquisitivo financian sus gastos. El informe también remarca que 2019 fue el año en el que más hogares recurrieron al endeudamiento, por encima del registro alcanzado durante el primer trimestre de 2026.