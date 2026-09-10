Bomberos Voluntarios, en alerta por el deterioro de los cuarteles y la falta de fondos

Los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país atraviesan una situación de creciente preocupación debido a la falta de transferencia de fondos establecidos por ley. El desfinanciamiento afecta el mantenimiento de los móviles, los equipos y la capacidad operativa de las unidades.

Los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país atraviesan una situación de creciente preocupación debido a la falta de transferencia de fondos establecidos por ley. El desfinanciamiento afecta el mantenimiento de los móviles, los equipos y la capacidad operativa de las unidades.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios reclama al Gobierno nacional el pago de los recursos correspondientes a la Ley Nacional N.º 25.054. La deuda supera los $59.330 millones y, según advierten desde el sector, la falta de recursos impacta especialmente en los cuarteles del interior del país.

La falta de financiamiento comenzó a generar un fuerte deterioro en las condiciones de funcionamiento de distintos cuarteles de Bomberos Voluntarios del país. La demora en la transferencia de los fondos previstos por la Ley Nacional N.º 25.054 dificulta la reparación y renovación de los vehículos, el mantenimiento de los equipos y la compra de elementos indispensables para las tareas de rescate, prevención y extinción de incendios.

El reclamo adquiere mayor dimensión frente al monto adeudado por el Estado nacional, que asciende a $59.330.748.051,41 y permanece impago desde el ejercicio 2025. Desde el sector sostienen que se trata de recursos fundamentales para garantizar el funcionamiento cotidiano de los cuarteles y advierten que la situación se extiende a distintas regiones del país.

Entre las principales dificultades aparecen el mantenimiento de tanques de agua y autobombas, la renovación de los trajes estructurales y el desgaste general del equipamiento utilizado por los cerca de 45 mil bomberos voluntarios que desarrollan esta actividad. La falta de recursos golpea con mayor intensidad a los cuarteles del interior, que en muchos casos recurren a rifas, parrilladas y distintas actividades comunitarias para afrontar sus gastos.

En el caso del conurbano bonaerense, algunos cuerpos cuentan con el acompañamiento de los gobiernos municipales para sostener su funcionamiento. Sin embargo, desde el sector remarcan que ese respaldo no alcanza para compensar la falta de los fondos nacionales establecidos por ley. En este contexto, los Bomberos Voluntarios realizarán este miércoles 10 de septiembre a las 10 un “Sirenazo” para visibilizar la situación y reclamar el cumplimiento de los recursos destinados al sistema.