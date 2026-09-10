Lomas de Zamora: una mujer fue golpeada por sus hijos y quedó internada

Una mujer tuvo que ser internada después de haber sido atacada a golpes por sus hijos en una vivienda ubicada en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. Por el hecho se encuentra detenido un hombre de 28 años.

El brutal ataque ocurrió el martes por la noche en las inmediaciones de las calles París y Carriego. Tras el episodio, efectivos de la Comisaría Lomas de Zamora 7ma. intervinieron en el lugar, constataron que la víctima tenía lesiones y detuvieron a uno de sus hijos.

El hecho se produjo dentro del domicilio familiar y motivó un rápido despliegue policial. Al llegar, los efectivos encontraron a la mujer herida como consecuencia de la agresión. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladada a un centro de salud de la zona, donde quedó internada.

La causa quedó en manos de la Justicia y fue caratulada como “violencia familiar”. Mientras se reúnen elementos para reconstruir la secuencia, uno de los hijos permanece detenido y a disposición de la Justicia.

El conflicto familiar que habría desencadenado la agresión

Según las primeras averiguaciones realizadas por los investigadores, detrás de la pelea habría un conflicto familiar que se arrastra desde hace varios años. Los hijos de la mujer la habrían responsabilizado por la muerte de su padre, ocurrida aproximadamente cinco años atrás.

La muerte del hombre había sido considerada en su momento como un suicidio. Sin embargo, de acuerdo con la información incorporada a la investigación por la agresión, sus hijos habrían mantenido desde entonces una acusación contra su madre y la señalarían como responsable.

Por el momento, el único detenido es uno de los hijos de la víctima. El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las medidas destinadas a determinar las circunstancias del episodio.

Los investigadores también buscan establecer el grado de participación que habría tenido cada una de las personas involucradas. Para eso deberán reconstruir la secuencia de la pelea y establecer qué ocurrió antes de que la mujer fuera trasladada al hospital.