La inflación de agosto fue del 1,7% y acumula un 21,3% en lo que va del año

La variación mensual se desaceleró 0,4 puntos porcentuales frente a julio (2,1%). El IPC nacional acumuló un alza de 33,5% en los últimos 12 meses.

La división con mayor incremento durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó un 2,8%. En segundo lugar, se ubicó Educación, con una suba del 2,5%.

También quedaron por encima del nivel general Salud y Bienes y servicios varios, ambas con un aumento del 2,4%; Comunicación, con 2,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%. Restaurantes y hoteles, en tanto, subió 1,8%.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado bajó 0,6%, mientras que Recreación y cultura no registró variaciones durante agosto. Fueron las dos divisiones con menor variación a nivel nacional.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,7%, en línea con el nivel general, y fue la división con mayor incidencia en todas las regiones del país, impulsada principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres; frutas; y pan y cereales.

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