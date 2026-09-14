Siniestro fatal en Temperley: el reclamo de la dueña de la casa

"Tengo miedo", admitió Viviana, quien vive en una de las casas afectadas por el siniestro en Temperley. Vive junto a sus hijos y su pareja.

"Tengo miedo", admitió Viviana, quien vive en una de las casas afectadas por el siniestro en Temperley. Vive junto a sus hijos y su pareja.

Viviana vivió un momento de terror durante la madrugada del domingo y el temor sigue intacto. Un colectivo chocó contra su casa y provocó serios daños. Teme que la vivienda se desplome y reclama respuestas.

El siniestro se registró el fin de semana en Caaguazú y Dinamarca, Temperley, cuando un colectivo de la línea 527 chocó contra una vivienda. El conductor falleció en el momento debido a la gravedad de las lesiones.

Viviana, quien vive en una de las casa dañadas, reclama respuestas y que se tomen las acciones necesarias para poder estar tranquila allí. Su pareja resultó herida por los escombros que se desprendieron por el violento impacto.

Según precisó este lunes, personal de la empresa se acercó a la vivienda para tomar nota de los daños y se haría responsable de los arreglos. La estructura se encuentra apuntalada con maderas desde el momento del siniestro.

Ella sólo quiere poder estar tranquila en la casa, con sus hijos y su marido. Tiene la puerta de entrada abierta y una chapa tapa los agujeros que quedaron en la pared, producto del impacto del colectivo. “Tengo miedo”, admitió en diálogo con la prensa.