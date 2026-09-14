Almirante Brown: Instalan las columnas para electrificar la nueva estación Universidad

El Municipio de Almirante Brown destacó los avances en la construcción de la nueva Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), ya se están instalando las columnas que servirán como soporte para la electrificación del servicio ferroviario.

En este marco se concretó el montaje de un total de ocho columnas de hormigón centrifugado de 13 metros de longitud y aproximadamente tres toneladas de peso cada una. Para llevar adelante estas tareas fue necesario realizar previamente la desvinculación de líneas de distribución, mediante personal de Trenes Argentinos y la utilización de un equipo de izaje sobre las vías.

La jefa de Gabinete del Municipio de Almirante Brown, Paula Eichel, recorrió las obras y supervisó el avance de los trabajos que permitirán avanzar posteriormente con la colocación de vigas metálicas que funcionarán como estructura de sostén para la futura electrificación ferroviaria y para el tendido de las líneas correspondientes al sistema de señalamiento.

En esa línea, el legislador bonaerense Mariano Cascallares destacó que la última estación ferroviaria que se construyó en nuestro distrito fue hace 115 años, cuando se puso en funcionamiento la Estación de Longchamps, y calificó de “histórica” esta intervención, que “mejorará por completo la vida universitaria de los estudiantes de la UNaB y también la de los vecinos del barrio”.

El proyecto contempla la construcción de andenes elevados enfrentados y un paso bajo nivel peatonal, además de infraestructura vial y ferroviaria, renovación de vías en el área de influencia de los andenes, señalización, boleterías, oficinas administrativas, iluminación LED y módulos SUBE. Además, todos los trabajos se llevan adelante respetando el patrimonio arbóreo y forestal existente, con una planificación que contempla especialmente el cuidado del entorno.

La futura estación ferroviaria permitirá mejorar significativamente la accesibilidad y la conectividad de una zona que concentra instituciones educativas, barrios y uno de los principales sectores productivos del distrito, beneficiando a estudiantes, docentes, trabajadores y a toda la comunidad de Almirante Brown.