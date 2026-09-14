Vuelve a aumentar el colectivo: cuánto saldrá el boleto mínimo desde octubre

Los boletos de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrarán un nuevo aumento desde el próximo 1º de octubre. Los pasajes tendrán una suba por encima del 3,5%, por lo que el viaje mínimo de las líneas que circulan por CABA costaría $920, mientras que en las que transitan por la Provincia superaría los $1.200.

Las tarifas del transporte en el AMBA se ajustan cada mes por el último dato de inflación disponible (en este caso agosto, que fue de 1,7% a nivel nacional y de 1,6% en Gran Buenos Aires) más dos puntos adicionales. Hasta septiembre, los boletos del transporte automotor acumulan un alza del 76,85% en PBA y el 46,61% en CABA.

En los primeros ocho meses de este año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) lleva un incremento del 21,3%, según los datos publicados el último jueves por el INDEC.

Provincia: cómo quedarán las tarifas del colectivo desde octubre

El cuadro tarifaria en las líneas de la Provincia sería el siguiente con la tarjeta SUBE registrada:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $1164,47 a $1206,39;

Tramo de 3 a 6 km: de $1310,02 a $1357,18;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1507,98;

Viajes de 12 a 27 km: $1809,58.

Viajes de más de 27 km: $2127,47.

Ciudad: cómo quedarán las tarifas del colectivo desde octubre

Para viajar en las 28 líneas que circulan en el distrito porteño, los valores con la tarjeta SUBE registrada serían los siguientes a partir del próximo mes:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subiría de $887,99 a $920,85.

Recorrido de 3 a 6 km: de $986,70 a $1023,21.

Recorrido de 6 a 12 km: $1102,02.

Recorrido de 12 a 27 km: $1180,90.

Las 28 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

En ese contexto, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) advirtió que los ingresos por tarifas y subsidios deberían aumentar un 23% para cubrir el costo de trasladar a cada pasajero de colectivo.

La entidad calculó que transportar a un usuario cuesta alrededor de $2.440 con IVA, o $2.209 sin ese impuesto, mientras que el monto reconocido por las estructuras oficiales, entre el boleto y los subsidios, alcanza los $1.789 sin IVA. El desfaje, señaló la entidad desde sus redes sociales, afecta la renovación de las unidades, el mantenimiento y las frecuencias del servicio.