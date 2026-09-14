Otorgará el Honoris Causa a las víctimas de La Noche de los Lápices

A medio siglo de uno de los episodios más trágicos y emblemáticos del terrorismo de Estado en la Argentina, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) rendirá un tributo a los militantes estudiantiles que sufrieron la persecución y el secuestro en septiembre de 1976 y otorgará el título de Doctorado Honoris Causa a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas de La Noche de los Lápices, en reconocimiento a su valiosa contribución en la lucha por los derechos estudiantiles y la defensa irrestricta de la educación pública.

El acto homenaje se llevará a cabo en el Edificio de la Presidencia de la UNLP y estará encabezado por el presidente de la institución, Fernando Tauber. Esta entrega colectiva del máximo distintivo universitario busca reparar simbólicamente la memoria de quienes integraron agrupaciones secundarias de la capital bonaerense y lucharon por reivindicaciones históricas, entre ellas la conquista del Boleto Estudiantil Secundario, convirtiéndose en banderas de las luchas juveniles por una sociedad más equitativa y democrática.

El máximo título de la universidad platense será entregado de forma presencial a los sobrevivientes Emilce Moler, Gustavo Calotti y Pablo Díaz. Del mismo modo, la distinción será recibida por los familiares de los jóvenes que continúan desaparecidos: Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio De Acha, Horacio Ungaro, Daniel Alberto Racero, Víctor Treviño y María Clara Ciocchini. La ceremonia contará con el acompañamiento de referentes de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la universidad, junto con delegaciones y directivos de los colegios preuniversitarios.

Desde el rectorado subrayaron que la jornada representa una puesta en valor del compromiso político de aquellos estudiantes que, con sus ideas, soñaron un país con justicia social. La cita central tendrá lugar en el Patio Julieta Lanteri del histórico rectorado ubicado sobre la avenida 7.

Tras el cierre del acto protocolar, las actividades conmemorativas continuarán con un despliegue artístico inédito denominado Y seguí cantando. La propuesta marcará un hito en la vida cultural universitaria al reunir por primera vez en un mismo escenario a los cinco elencos musicales oficiales de la casa de estudios: el Cuarteto de Cuerdas, el Quinteto de Vientos, el Coro Universitario, el Coro Juvenil y el Coro de Cámara. La función marcará el inicio formal de un ciclo cultural destinado a recordar los 50 años del golpe militar de 1976.

A través de piezas emblemáticas y creaciones contemporáneas, la iniciativa busca apelar al arte como herramienta indispensable para el ejercicio colectivo de la memoria. La producción artística nacional padeció intensamente la censura, la persecución y el exilio durante la dictadura militar, motivo por el cual la universidad pública asume la responsabilidad de mantener vivas las voces de los creadores y militantes que fueron silenciados durante los años del terror de Estado.