El SUTNA se reunió con la CGT y reclamó el fin del conflicto en Fate

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino mantuvo un encuentro en Azopardo con representantes de la CGT y la CTA Autónoma. El gremio pidió respaldo frente al conflicto que mantiene desde hace siete meses con la empresa y rechazó la posibilidad de un desalojo y la criminalización de trabajadores.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino mantuvo un encuentro en Azopardo con representantes de la CGT y la CTA Autónoma. El gremio pidió respaldo frente al conflicto que mantiene desde hace siete meses con la empresa y rechazó la posibilidad de un desalojo y la criminalización de trabajadores.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) se reunió este miércoles 16 de septiembre con representantes de la CGT en la sede histórica de Azopardo, en el marco del conflicto que mantiene con la empresa Fate.

La central obrera estuvo representada por Jorge Sola y Octavio Argüello, integrantes del Triunvirato que conduce la CGT. Por parte del gremio del neumático participó una delegación encabezada por su secretario general nacional, Alejandro Crespo, junto a Miguel Ricciardulli, Daniel Suárez, Leonardo Fernández y Leonardo Albertoli, de la Seccional San Fernando. También estuvo presente Raúl “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma.

Durante el encuentro, el SUTNA planteó la necesidad de poner fin al lockout patronal que, según denunció el sindicato, lleva siete meses en la fábrica Fate.

El gremio sostuvo que la situación constituye un “lockout ofensivo” y señaló que existen antecedentes jurisprudenciales que calificaron como ilícitas acciones de este tipo. Además, advirtió sobre el impacto del conflicto en los puestos de trabajo directos e indirectos y remarcó la importancia estratégica de Fate, a la que definió como la única fabricante argentina de neumáticos para camiones y colectivos, elementos vinculados al transporte de cargas y pasajeros.

El sindicato también expresó su rechazo a lo que considera un intento de criminalización de los trabajadores, delegados, integrantes de la Seccional y de la conducción nacional, incluido el secretario general, por las medidas adoptadas en el marco del conflicto. En ese sentido, cuestionó la posibilidad de que la causa avance a juicio y rechazó un eventual desalojo de los trabajadores. Además, denunció un episodio ocurrido en la carpa instalada en la planta, donde, según el SUTNA, se produjo la rotura de la estructura y se utilizaron productos químicos con características similares al gas pimienta en el interior mientras descansaban trabajadores. El gremio señaló que el hecho ya había sido repudiado por el sindicato de custodios SUTCA.

Por último, el SUTNA sostuvo que una resolución favorable para los trabajadores de Fate representaría un hecho de importancia para el movimiento obrero y planteó la necesidad de impulsar un “paro general activo”. El sindicato solicitó a la CGT un pronunciamiento contra la criminalización, el pedido de desalojo y el episodio ocurrido en la carpa, además del reclamo por el fin del lockout y el acompañamiento a las próximas medidas de lucha. También recordó anteriores pronunciamientos de la central sindical en respaldo a los trabajadores de Fate.