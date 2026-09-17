¿Por qué se celebra hoy el Día del Profesor?



El Día del Profesor se conmemora cada 17 de septiembre en la Argentina y se trata de una jornada destinada a reconocer la tarea y compromiso de los docentes de nivel secundario y universitario, pero no es feriado como sí lo es el Día del Maestro que se celebró hace una semana.

La fecha se estableció en honor a José Manuel Estrada, quien fue un reconocido intelectual, político y educador argentino que falleció el 17 de septiembre de 1894.

El aporte de Estrada al sistema educativo lo convirtió en un referente central para la enseñanza en el país, ya que fue un pensador destacado del siglo XIX, ocupó cargos como profesor, rector y conferencista, su influencia marcó a varias generaciones de estudiantes y docentes y su figura sigue siendo recordada hasta hoy.

En esta fecha en la que se homenajea a los profesores de la escuela secundaria y la universidad, las instituciones educativas suelen organizar actos y mensajes de reconocimiento para los trabajadores.

En tanto, no se trata de un feriado ni de un día no laborable para el sector educativo, por lo cual el festejo va a acompañado de la rutina habitual con dictado de clases para los estudiantes, como en cualquier jornada del ciclo lectivo.

¿Quién fue José Manuel Estrada?

José Manuel Estrada nació en Buenos Aires en 1842 y desarrolló buena parte de su trayectoria vinculada a la educación, la historia y la vida intelectual del país, ya que fue profesor y ocupó distintos cargos relacionados con la enseñanza.

Estrada se destacó además por sus estudios históricos y por su participación en los debates sobre el sistema educativo argentino, su vínculo con la educación fue especialmente fuerte, en 1869 fue designado profesor de Historia Argentina e Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires y posteriormente estuvo al frente de otras instituciones educativas.

Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894, a los 52 años y en la ciudad paraguaya de Asunción, mientras que décadas más tarde, esa fecha quedó establecida como jornada de reconocimiento a los profesores argentinos.