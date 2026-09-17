Nuevos cursos gratuitos en tres localidades de Almirante Brown

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), en articulación con el Municipio de Almirante Brown, lanza una nueva edición de La Universidad en tu localidad, el programa de la Secretaría de Extensión que acerca propuestas de capacitación y formación a los barrios del distrito.

La iniciativa busca ampliar el acceso de la comunidad a la oferta de la universidad a través de cursos y talleres gratuitos, que se desarrollarán entre septiembre y octubre en delegaciones municipales, Centros Integradores Comunitarios (CIC) y en el Campus de la UNaB.

El programa da continuidad a una política de trabajo territorial que articula a la universidad con el Municipio y utiliza distintos espacios comunitarios para acercar las propuestas de Extensión a los vecinos y vecinas de Almirante Brown.

Una amplia agenda de capacitación

En Glew, el Centro Integrador Comunitario (CIC), Garibaldi esquina Lestrade, será sede de Marketing para redes sociales Nivel 2, que comenzará el viernes 18 de septiembre y tendrá cuatro encuentros, de 14 a 16; y del Taller de historietas, que se iniciará el martes 22, también con cuatro clases, de 10 a 12.

En Burzaco, la Delegación Municipal de Roca 1198, esquina 9 de Julio, recibirá el curso de Introducción al Diseño Gráfico, los viernes de 16 a 18, desde el 18 de septiembre, durante cuatro encuentros.

También en Burzaco, el CIC de Martín Fierro esquina Alsina ofrecerá dos propuestas: Educación Financiera, los miércoles de 9 a 11 desde el 23 de septiembre, con cuatro clases, y un Taller de Orientación Vocacional, los miércoles de 18 a 20, que comenzará el mismo día y tendrá tres encuentros.

Por su parte, el Campus de la UNaB, en Blas Parera 132, Burzaco, será escenario del curso de Organización de eventos, que comenzará el viernes 18 de septiembre, de 9 a 11, y constará de cuatro clases. Allí también se desarrollará Moldería, los lunes de 10 a 12 desde el 28 de septiembre, con una duración de ocho encuentros.

Propuestas en José Mármol

En la Delegación de José Mármol, ubicada en Molina 600 esquina Bynnon, se dictarán Cómo hablar en público, los miércoles de 10 a 12 desde el 23 de septiembre, e Imagen Personal y Estilo, los martes de 10 a 12 a partir del 22. Ambos cursos tendrán una duración de cuatro clases.

A su vez, el CIC José Mármol, en Frías 4196, recibirá un nuevo Taller de Orientación Vocacional, que comenzará el lunes 21 de septiembre, de 18 a 20, y se extenderá durante tres encuentros.

Esta nueva agenda refuerza el objetivo de La Universidad en tu localidad de acercar la formación universitaria al territorio, facilitando que vecinos y vecinas puedan acceder a herramientas para el desarrollo personal, laboral y profesional sin necesidad de trasladarse fuera de sus localidades.

Inscripción

Las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad y ya pueden inscribirse en https://www1.unab.edu.ar/localidad/

La nueva agenda refuerza el objetivo de “La Universidad en tu localidad” de acercar la formación universitaria al territorio, facilitando que vecinos y vecinas puedan acceder a herramientas para el desarrollo personal, laboral y profesional sin necesidad de trasladarse fuera de sus localidades.

Para más información pueden dirigirse a extension.delegaciones@unab.edu.ar