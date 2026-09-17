Lomas de Zamora: Rematan el predio del Hogar Elías Romero y preocupa el traslado de 180 adultos mayores

Crece la preocupación en Temperley por el futuro del Hogar Elías Romero, donde viven alrededor de 180 adultos mayores, luego de que se conociera que el predio será subastado en octubre en el marco del proceso de quiebra de la Sociedad Española de Beneficencia. La situación abrió además un interrogante sobre la continuidad laboral de más de un centenar de trabajadores.

El inmueble, ubicado en 25 de Mayo al 1500, será ofrecido en subasta a partir del 16 de octubre, a las 12, con una base de 3 millones de dólares. El aviso correspondiente fue publicado el 13 de agosto y especifica que se trata de un inmueble actualmente ocupado. El proceso tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°22.

El hogar funciona desde hace años bajo un esquema de administración vinculado al PAMI en el marco del proceso judicial. Ya en 2018, documentación oficial del organismo daba cuenta de que la administración del Hospital Español y del Hogar Elías Romero había sido otorgada al Instituto por decisión judicial y sometida a sucesivas prórrogas.

La proximidad de la subasta aceleró ahora la necesidad de definir qué ocurrirá con quienes viven en el establecimiento. Familiares comenzaron a recibir comunicaciones en las que se les informó que los residentes deberán ser trasladados y advirtieron sobre los plazos previstos para encontrar nuevas instituciones, especialmente en los casos de personas con enfermedades crónicas, movilidad reducida o que requieren cuidados específicos.

“Necesitamos más tiempo”

Uno de los principales reclamos de las familias apunta al tiempo disponible y a las características de las alternativas ofrecidas. Algunos residentes llevan una década o incluso más tiempo viviendo en el Hogar Elías Romero, por lo que sus familiares advierten que el traslado implica también modificar rutinas, vínculos con cuidadores y tratamientos consolidados durante años.

“Necesitamos más tiempo”, resumió una familia. En distintos testimonios, los allegados plantearon además que no todas las residencias propuestas cuentan con las condiciones necesarias para recibir a personas con cuadros de alta dependencia o necesidades de atención particulares.

De acuerdo con la comunicación enviada a las familias, PAMI señaló que el proceso responde a las órdenes dictadas por el juzgado que interviene en la quiebra y que la reubicación se realizará de manera “ordenada y gradual”. El organismo indicó que buscará mantener la continuidad de la prestación geriátrica y ofreció como alternativas el traslado a establecimientos de su red o la elección de una residencia particular, en cuyo caso prevé la implementación de un subsidio.

Sin embargo, los familiares insisten en que persisten dudas sobre los lugares disponibles, las condiciones de los establecimientos y los mecanismos para sostener los tratamientos y la asistencia que cada residente necesita.

Incertidumbre por los puestos de trabajo

La crisis alcanza también al personal del hogar. Las estimaciones publicadas varían según las fuentes: mientras algunos medios mencionan entre 100 y 120 trabajadores, desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) calcularon que son cerca de 150 las personas que desarrollan distintas tareas en el establecimiento.

El aviso de subasta señala que tendrán una consideración especial las ofertas que propongan conservar el destino del inmueble y los puestos laborales, además de permitir la continuidad de los contratos con profesionales y auxiliares médicos. Hasta el momento, sin embargo, no existe certeza pública sobre quién adquirirá el predio ni cuál será su destino definitivo.

Mientras se acerca la fecha de la subasta, familiares y trabajadores buscan que se amplíen los plazos y que cualquier decisión contemple la situación particular de los residentes, algunos de los cuales llevan años viviendo en el lugar y requieren asistencia permanente. La principal preocupación pasa ahora por cómo se realizará la reubicación y qué ocurrirá con el histórico hogar una vez concretada la venta.