Lanús: cerró una histórica metalúrgica y 60 trabajadores reclaman salarios adeudados

La paralización de la metalúrgica Vaspia S.A.I.C., ubicada en Lanús Este, dejó en una situación de incertidumbre a unos 60 trabajadores, que reclaman el pago de salarios y aguinaldos adeudados y buscan alternativas para conservar sus puestos de trabajo.

La planta, ubicada en avenida Eva Perón 2746, se dedicaba a la fundición y extrusión de latón y bronce y producía, entre otros insumos, válvulas para garrafas y barras utilizadas por tornerías y fabricantes de grifería. Los trabajadores aseguran que la actividad se encuentra paralizada y que los propietarios dejaron de presentarse en la empresa.

Según los empleados, los incumplimientos comenzaron en julio y alcanzan no sólo a los salarios y al medio aguinaldo, sino también a aportes jubilatorios y de obra social que, afirman, fueron descontados de sus haberes pero no depositados. Algunos de los trabajadores afectados tienen más de 20 y hasta casi 40 años de antigüedad en la fábrica.

Denuncian falta de materia prima y abandono de la empresa

Los operarios sostienen que la producción comenzó a frenarse por la falta de materia prima. También rechazan que el problema haya sido provocado exclusivamente por una caída de las ventas y denuncian un proceso de “vaciamiento” previo al cierre.

Uno de los trabajadores aseguró que la empresa dejó de reponer materiales y vinculó la situación con una mayor presencia de productos importados.

La situación derivó en una protesta frente a la fábrica. Allí, trabajadores reclamaron que la empresa pague las deudas pendientes y defina si continuará con la actividad o avanzará con las indemnizaciones correspondientes.

“Nosotros queremos cobrar y seguir trabajando. Si la empresa no quiere continuar, que nos indemnice”, expresó David, un empleado con 31 años de antigüedad, en uno de los testimonios difundidos durante el conflicto.

La posibilidad de una cooperativa

Ante la falta de respuestas de los propietarios, comenzó a tomar fuerza entre los trabajadores la posibilidad de constituir una cooperativa para intentar reactivar la producción.

“Quisiera que nos den la chance de poder seguir de alguna manera, formar una cooperativa”, expresó otro empleado, quien llevaba casi cuatro décadas trabajando en Vaspia.

Mientras analizan esa alternativa, los trabajadores permanecen movilizados y buscan impedir que se retiren maquinarias de la planta hasta que exista una definición sobre el futuro de la empresa.

El cierre se produce además en un contexto complejo para el sector metalúrgico. Un informe de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), difundido esta semana, señaló una caída interanual del empleo metalmecánico y una reducción en la cantidad de empresas del sector.