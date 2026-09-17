Patricia Bullrich cuestionó los cambios en Discapacidad: “Soy jefa de la bancada y no me enteré”

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó las modificaciones sobre la Ley de Discapacidad incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027 y aseguró que no fue informada previamente. “Me sorprendió, porque, estando en la mesa política del Gobierno, el tema no salió a la luz”, sostuvo.

Entre los cambios incluidos por el oficialismo se encuentra la eliminación del artículo 7 bis, que establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores de servicios de discapacidad según la inflación. También se modifica el esquema del nomenclador único, de manera que cada obra social o prepaga podría establecer sus propios aranceles en lugar de regirse por un valor universal.

“Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”, señaló Bullrich durante una entrevista con Radio Rivadavia. En ese sentido, explicó que el tema sí se venía discutiendo en las comisiones de Diputados y que existía un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para abordar la cuestión.

La senadora advirtió además que el proyecto todavía se encuentra en Diputados y que esperará a conocer qué texto llega al Senado, que actuará como cámara revisora. “No nos enteramos, es la verdad”, remarcó Bullrich, quien agregó que esta situación “resiente un poco las relaciones” dentro del Gobierno y consideró necesario “corregir esos problemas”.