El SUTNA propone un proyecto de ley para garantizar la continuidad de FATE

"FATE es la única fábrica de neumáticos para camión y colectivo en el país", advierte el SUTNA, justificando la importancia de la continuidad de la producción.

"FATE es la única fábrica de neumáticos para camión y colectivo en el país", advierte el SUTNA, justificando la importancia de la continuidad de la producción.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) presentó, y puso a disposición de todos los bloques de la Legislatura, un proyecto de ley que garantiza la continuidad de FATE, la única que produce neumáticos para colectivos y camiones en el país.

Se trata de “una propuesta concreta para preservar la producción de neumáticos para camión y colectivo, evitando el cierre de la única fábrica del país que produce estos estratégicos productos”.

El sindicato hace mención, como contexto, a la tensión a nivel mundial por la escalada bélica, además del “desastre social” que produciría el cierre para las familias.

“Proponemos se presente un proyecto de ley bajo las características de la ocupación temporal, para lo que presentamos una primera propuesta elaborada por nuestros abogados, economistas y demás profesionales con incidencia en este tema”, informaron.

De todos modos, el SUTNA aclara que “este material está a disposición de todos los bloques de la legislatura bonaerense, así como de cada diputado y senador para que generen las modificaciones que crean pertinentes con la única justa condición de que se mantenga el espíritu del escrito”.

“Existe una irrefutable realidad: FATE es la única fábrica de neumáticos para camión y colectivo en el país, esta producción es estratégicamente necesaria e irremplazable para el funcionamiento del transporte de bienes y personas en todo el país, e inclusive para realizar exportación vía terrestre”, señala el comunicado.

Y finaliza: “Exponer a todos los argentinos a quedarse potencialmente sin transporte no es una posibilidad a experimentar, debemos garantizar que el bienestar colectivo esté por encima de maniobras, extorsiones o caprichos individuales, debe garantizarse el interés nacional y evitar la catástrofe social que el cierre de FATE ocasionaría”.

El proyecto