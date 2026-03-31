Fallo judicial SUTNA: ordenan a FATE pagar salarios y ratifican vigencia del convenio

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor del SUTNA en el conflicto con FATE y consideró vigente el acuerdo firmado en 2025. La decisión impacta de lleno en el lock out denunciado por el gremio.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor del SUTNA en el conflicto con FATE y consideró vigente el acuerdo firmado en 2025. La decisión impacta de lleno en el lock out denunciado por el gremio.

El fallo judicial SUTNA marcó un punto clave en el conflicto con FATE luego de que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolviera que el convenio firmado entre la empresa y el sindicato mantiene vigencia hasta el 30 de junio de 2026. En ese marco, la Justicia ordenó el pago de los salarios a todos los trabajadores que formaban parte de la nómina al momento de la firma del acuerdo en mayo de 2025.

Según la resolución, la empresa deberá abonar no solo los sueldos adeudados, sino también los correspondientes a la segunda quincena de marzo y a los meses de abril, mayo y junio. La obligación se extiende hasta el cumplimiento total del convenio, lo que refuerza la postura sindical frente al conflicto laboral en curso.

El fallo se encuadra en el amparo presentado por el SUTNA, que denunció un lock out ilegal por parte de la empresa. El gremio sostiene que FATE incumplió el compromiso asumido de no realizar despidos hasta julio de 2026, lo que agravó la situación en una actividad considerada estratégica, al tratarse de la única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos en el país.

En este contexto, el sindicato convocó a una audiencia virtual para este miércoles a las 12 en el ámbito del Ministerio de Trabajo bonaerense y anunció una movilización a la Plaza San Martín de La Plata. El objetivo será solicitar una reunión con el gobernador para reclamar la intervención provincial en defensa de los puestos de trabajo y la continuidad productiva.