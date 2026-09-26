Era buscado por abusar de su hermana y se ocultaba en Banfield

La Policía Federal logró dar con un joven de 23 años, acusado por abusar sexualmente de su hermana menor de edad. Se escondía en Banfield.

La Policía Federal logró dar con un joven de 23 años, acusado por abusar sexualmente de su hermana menor de edad. Se escondía en Banfield.

La Policía Federal apresó en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, a un sujeto que se hallaba prófugo de las autoridades judiciales por abusar sexualmente de su hermana menor de edad. La denuncia fue radicada por la abuela.

La investigación comenzó el 20 de junio de 2023, cuando una mujer se hizo presente en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tres de Febrero, a los efectos de radicar una grave denuncia penal. Aseguró que su nieta había sido ultrajada por su propio hermano en al menos tres ocasiones.

Los hechos habrían acontecido en horas de la madrugada y bajo circunstancias en las cuales la denunciante se retiraba del domicilio para concurrir a su lugar de trabajo, situado en la localidad de Caseros.

La víctima resultó sometida a una serie de evaluaciones en Cámara Gesell que permitieron determinar fehacientemente los episodios que había padecido, por lo que la Justicia ordenó un allanamiento para detener al agresor, pero ya se había dado a la fuga.

“Al cabo de tres años y no habiéndose reunido las evidencias requeridas para su localización, la Unidad Funcional de Instrucción N°14 Departamental a cargo del Dr. Ricardo Romero convocó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA” precisaron las fuentes.

Se estableció un posible ámbito laboral del prófugo y también el abonado telefónico que utilizaría. Asimismo, se comprobó que el dispositivo operaba en un domicilio de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, el cual pertenecería a un familiar del sujeto.

Fue detenido en plena vía pública, sobre la calle Rodríguez Peña al 1900. Quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años”.