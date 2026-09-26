Brown de Adrogué goleó a Camioneros en el Arandilla

Brown de Adrogué se impuso por 3 a 0 ante Camioneros, con goles de Lucas Baldunciel y Brandon López (2), por la Fecha 37 de la Primera B.

Brown de Adrogué se impuso por 3 a 0 ante Camioneros, con goles de Lucas Baldunciel y Brandon López (2), por la Fecha 37 de la Primera B.

Brown de Adrogué venció por 3 a 0 a Camioneros, en un encuentro válido por la Fecha 37 de la Primera B. Lucas Baldunciel y Brandon López, en dos oportunidades, marcaron los tantos en el Estadio Lorenzo Arandilla.

La formación del Tricolor: Sebastián Giovani; Luciano Sánchez, Braian Guerrero, Jonatan Bogado, Elian Robles, Carlos Aguirre, Lucas Baldunciel (Pieres), Alexis Castaño (Cesare), Nicolás Meaurio (Galeano), Matías Noble (Sproat), Brandon López (Cerulo).

Se largó el partido en el Arandilla y el dueño de casa salió con los tapones de punta. Así llegó un temprano gol, lo hizo a los 3 minutos Lucas Baldunciel, pero el equipo siguió buscando y Brandon López extendió la ventaja a los 22. Luciano Sánchez y Carlos Aguirre fueron amonestados.

En la primera parte, los dos equipos se repartieron la tenencia y si bien la visita también tuvo algunas claras, no pudo cambiarlas por gol. En el complemento, Camioneros salió con otra actitud y generó más presión, pero a los 31 llegó el tercero del Tricolor, el segundo para la cuenta personal de López.

Brown de Adrogué llegó a los 38 puntos (producto de ocho victorias, 14 empates y 14 derrotas),, pero sigue en las puertas de la zona de descenso. Tendrá que seguir sumando de a tres para tomar distancia, objetivo que perseguirá cuando visite en la próxima fecha a Merlo.