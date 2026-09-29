Diputados avanza con el debate por el sobreendeudamiento familiar y define los proyectos que llegarán al recinto

Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor buscan emitir dictamen sobre las iniciativas para enfrentar la morosidad. La oposición propone límites a tasas y refinanciación de deudas, mientras que el oficialismo impulsa medidas de prevención y mayor transparencia financiera.

Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor buscan emitir dictamen sobre las iniciativas para enfrentar la morosidad. La oposición propone límites a tasas y refinanciación de deudas, mientras que el oficialismo impulsa medidas de prevención y mayor transparencia financiera.

La Cámara de Diputados define este martes los dictámenes de los proyectos sobre sobreendeudamiento familiar y morosidad, en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. La discusión reúne alrededor de 50 iniciativas y busca determinar cuáles quedarán en condiciones de ser debatidas en el recinto.

Uno de los principales proyectos opositores, impulsado por Unión por la Patria junto a otros bloques, propone declarar una emergencia por sobreendeudamiento durante 180 días, con posibilidad de extenderla por otro período. También contempla establecer topes a las tasas de interés de tarjetas de crédito y billeteras virtuales, limitar gastos y comisiones y habilitar planes de refinanciación de hasta 36 meses. La iniciativa incluye además la eliminación de los intereses punitorios.

La Libertad Avanza, junto con el PRO y la UCR, trabaja sobre una propuesta con un enfoque diferente, centrado en prevenir nuevas situaciones de endeudamiento. El proyecto plantea mejorar la información que reciben los usuarios, transparentar el Costo Financiero Total de los créditos, incorporar herramientas de educación financiera y establecer mecanismos de advertencia y protección frente al fraude.

El debate llega después del emplazamiento aprobado por la Cámara baja el 26 de agosto y de dos reuniones informativas realizadas durante septiembre. Una vez definidos los dictámenes, los proyectos quedarán en condiciones de avanzar hacia el recinto, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su tratamiento.