Balearon a un custodio de Alejandra Monteoliva durante un intento de robo en González Catán

El suboficial mayor de la Policía Federal, de 61 años, fue atacado por dos delincuentes que circulaban en una moto. Se produjo un tiroteo y el efectivo recibió un disparo en el hombro, mientras que ambos sospechosos resultaron heridos.

El suboficial mayor de la Policía Federal, de 61 años, fue atacado por dos delincuentes que circulaban en una moto. Se produjo un tiroteo y el efectivo recibió un disparo en el hombro, mientras que ambos sospechosos resultaron heridos.

Un custodio de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue baleado durante un intento de robo ocurrido durante la madrugada de este martes en González Catán, partido de La Matanza. El efectivo, un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina (PFA), fue interceptado por dos delincuentes cuando circulaba en un Toyota Etios y se dirigía a su domicilio.

De acuerdo con la reconstrucción inicial y el relato de testigos, el policía había llevado a su esposa hasta una parada de colectivo y, al regresar, fue sorprendido por los delincuentes cuando estaba por ingresar a su casa. Los asaltantes se desplazaban en una moto y comenzaron a disparar contra el vehículo. Ante la agresión, el efectivo descendió y respondió con su arma.

Como consecuencia del tiroteo, el suboficial recibió un balazo en el hombro y fue trasladado para recibir atención médica. Uno de los delincuentes recibió un disparo en la espalda y quedó tendido en el lugar, mientras que el segundo escapó y fue trasladado hasta un hospital de la zona, donde fue detenido luego de recibir cinco impactos de bala. La Policía secuestró además el vehículo utilizado para trasladarlo y el arma empleada durante el intento de robo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, quien indicó que uno de los sospechosos tenía un pedido de captura vigente desde 2025 por otro intento de robo. Además, la moto en la que se movilizaban tenía pedido de secuestro de Lomas de Zamora desde hacía aproximadamente un mes. Tras el ataque, la ministra de Seguridad publicó un mensaje en sus redes en el que confirmó que el suboficial mayor Farías, integrante de la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, se encontraba de licencia extraordinaria y expresó su acompañamiento al efectivo y a su familia.