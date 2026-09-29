Aumentos de octubre 2026: cuánto subirán el transporte, los alquileres y los servicios

El comienzo de octubre traerá nuevos aumentos en distintos rubros que impactarán en los gastos de los argentinos durante las próximas semanas. Entre las principales subas aparecen el transporte público, los alquileres, los combustibles, las prepagas y las tarifas de servicios públicos.

En el caso de los alquileres, los contratos que todavía se encuentran regidos por la derogada Ley de Alquileres tendrán durante octubre la última actualización obligatoria mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL). Para los contratos que se actualizan bajo otros mecanismos, los incrementos serán de 6,72% para ajustes trimestrales, 9,83% para los cuatrimestrales, 17,04% para los semestrales y 31,67% para los anuales.

También aumentará el transporte público. Los colectivos que circulan por la provincia de Buenos Aires tendrán una suba del 3,6%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el incremento será del 3,7%. En territorio bonaerense, el boleto mínimo pasará a $1.206,39, mientras que los distintos recorridos llegarán hasta $1.507,98. En CABA, el mínimo será de $920,48. El subte porteño también aumentará 3,7% y el viaje con SUBE registrada costará $1.817.

A estos incrementos se suman las subas del 3,7% en los peajes porteños, el aumento de los combustibles por la actualización parcial de los impuestos y posibles incrementos adicionales vinculados al precio internacional de la energía. Las prepagas tendrán ajustes de entre 1,9% y 4,9%, mientras que las tarifas de electricidad, gas y agua continuarán con sus actualizaciones mensuales. En el AMBA, el agua y los desagües cloacales subirán 2,7% durante octubre.