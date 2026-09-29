Universidades públicas: docentes y no docentes paran por 72 horas y reclaman una recomposición salarial

El paro universitario comenzará este miércoles y se extenderá durante 72 horas. Los gremios reclaman la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%. La medida alcanzará a la UBA y a universidades de todo el país.

El paro universitario comenzará este miércoles y se extenderá durante 72 horas. Los gremios reclaman la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%. La medida alcanzará a la UBA y a universidades de todo el país.

El personal docente y no docente de las universidades públicas comenzará este miércoles un nuevo paro universitario de 72 horas para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%. La medida fue votada por la CONADU y la CONADU Histórica, dos de las principales federaciones docentes, y contará con la adhesión de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras casas de altos estudios del país.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, sostuvo que hasta el momento “nadie del Gobierno se comunicó con ellos” y afirmó que los sindicatos “no tienen expectativas” de que la gestión de Javier Milei cumpla con la normativa reclamada. Además, señaló que el juez federal Diego Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir hasta el 30 de septiembre con el pago integral de la medida cautelar y advirtió que, de no hacerlo, comenzarían a acumularse multas.

Según explicó Carboni, los sindicatos todavía no percibieron aumentos, más allá del 3% adicional previsto para octubre sobre los haberes de septiembre. Tampoco se produjo un nuevo diálogo con funcionarios del Gobierno. En paralelo, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA abrirá sus puertas este miércoles de 9 a 19 como parte de las acciones de protesta, con asesoramiento para emprendedores, prevención de estafas, resolución de deudas, asistencia para obligaciones fiscales, análisis de recibos de sueldo y propuestas culturales.

Las medidas de fuerza se suman a otros planes de lucha impulsados por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), ADUBA, APUBA, Feduba y UTE. Este jueves habrá además un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina, junto con posibles radios abiertas y actividades participativas. El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario se inició a fines del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo por la falta de aplicación de la norma. Las protestas se encaminan así hacia la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre.