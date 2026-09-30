Festival para celebrar los 82 años de Lanús: Tambó Tambó y el Polaco

El Municipio de Lanús convoca a la comunidad a celebrar los 82 años de la ciudad, que será con un festival en el ex Velódromo. Serán de la partida Tambó Tambó y el Polaco.
El sábado, a partir de las 13, se desarrollará el festival por el 82° aniversario de la ciudad en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita en Remedios de Escalada.
Se presentarán distintas bandas locales, al igual que también lo harán Tambó Tambó y El Polaco para el disfrute de todos los vecinos. El evento será con acceso libre y gratuito.
Tocan
Dos violeros y un baterista (blues y rock); Marysun & Deshollinadores (tributo a las mujeres del rock nacional); Ciudad Mágica (tributo a Tan Biónica); Dr. Regui e Inestables Androides; A66 Tributo a Divididos; Rey Atila (tributo a Los Redondos); Tu cumbia y Los de Ofelia, además de Tambó Tambó y El Polaco.
Feria
Esta iniciativa también contará con la participación de distintos puestos gastronómicos y de los integrantes de la Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús”, que montarán stands con artesanías y productos de elaboración propia a precios populares.