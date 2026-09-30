Festival para celebrar los 82 años de Lanús: Tambó Tambó y el Polaco

La convocatoria es el sábado, desde las 13, en el Parque Central Las Colonias de Remedios de Escalada. Lanús cumple 82 años.

La convocatoria es el sábado, desde las 13, en el Parque Central Las Colonias de Remedios de Escalada. Lanús cumple 82 años.

El Municipio de Lanús convoca a la comunidad a celebrar los 82 años de la ciudad, que será con un festival en el ex Velódromo. Serán de la partida Tambó Tambó y el Polaco.

El sábado, a partir de las 13, se desarrollará el festival por el 82° aniversario de la ciudad en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita en Remedios de Escalada.

Se presentarán distintas bandas locales, al igual que también lo harán Tambó Tambó y El Polaco para el disfrute de todos los vecinos. El evento será con acceso libre y gratuito.

Tocan

Dos violeros y un baterista (blues y rock); Marysun & Deshollinadores (tributo a las mujeres del rock nacional); Ciudad Mágica (tributo a Tan Biónica); Dr. Regui e Inestables Androides; A66 Tributo a Divididos; Rey Atila (tributo a Los Redondos); Tu cumbia y Los de Ofelia, además de Tambó Tambó y El Polaco.

Feria

Esta iniciativa también contará con la participación de distintos puestos gastronómicos y de los integrantes de la Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús”, que montarán stands con artesanías y productos de elaboración propia a precios populares.