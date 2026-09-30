Terror en el aire: un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras una pelea entre el piloto y copiloto

El vuelo de Flydubai viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv cuando se declaró una emergencia por un incidente dentro de la cabina. El avión aterrizó en Tabuk y todos los pasajeros fueron localizados a salvo.

El vuelo de Flydubai viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv cuando se declaró una emergencia por un incidente dentro de la cabina. El avión aterrizó en Tabuk y todos los pasajeros fueron localizados a salvo.

Un avión con destino a Israel debió aterrizar de emergencia este miércoles en Arabia Saudita luego de que se activaran señales de “interferencia ilegal” y una alerta general de emergencia durante el vuelo. Se trataba del vuelo FZ1073 de Flydubai, que había partido de Dubái rumbo a Tel Aviv y finalmente aterrizó sin inconvenientes en el aeropuerto de Tabuk.

Según informó la aerolínea, el avión sufrió un “incidente” durante el trayecto y todos los pasajeros se encuentran a salvo y localizados. Fuentes oficiales citadas por medios internacionales señalaron que tanto el piloto como el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital tras el aterrizaje.

De acuerdo con los testimonios difundidos por pasajeros, se habría producido una violenta pelea dentro de la cabina. Algunos relatos sostienen que uno de los pilotos atacó al otro y que los pasajeros intervinieron para controlar la situación. Videos registrados dentro de la aeronave muestran a personas ensangrentadas y describen un supuesto intento de secuestro, aunque las autoridades todavía investigan las circunstancias exactas del episodio.

Tras el aterrizaje de emergencia, Israel activó sus protocolos de seguridad y desplegó aviones de combate mientras se intentaba determinar qué había ocurrido. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu informó posteriormente que la situación estaba bajo control y que se trabajaba para garantizar el regreso seguro de los pasajeros. El vuelo cubría una ruta habitual entre Dubái y Tel Aviv.