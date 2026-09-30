Financiamiento Universitario: la Justicia volvió a intimar al Gobierno y le dio cinco días para cumplir

El juez federal Martín Cormick rechazó el planteo del Ejecutivo y ratificó la medida cautelar que ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y recomponer las becas estudiantiles. En caso de incumplimiento, advirtió que podría aplicar sanciones económicas.

El juez federal Martín Cormick rechazó el planteo del Ejecutivo y ratificó la medida cautelar que ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y recomponer las becas estudiantiles. En caso de incumplimiento, advirtió que podría aplicar sanciones económicas.

La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar vinculada al Financiamiento Universitario. El juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y le otorgó un plazo de cinco días para acatar la resolución.

La cautelar establece la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, que contemplan la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles. La nueva intimación se produjo luego de que el Gobierno sostuviera que ya había cumplido con las obligaciones establecidas por la Justicia.

Al analizar la situación salarial, Cormick reconoció que el Estado presentó documentación sobre convocatorias a negociaciones paritarias y órdenes de pago, pero consideró que esos elementos no acreditaban el cumplimiento total de lo dispuesto. El magistrado tomó como referencia una inflación acumulada del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026 y señaló que no estaba demostrado que los aumentos hubieran alcanzado ese nivel.

En cuanto a las becas, el juez también cuestionó que el Gobierno informara medidas vinculadas principalmente con la Beca Manuel Belgrano, mientras que la normativa contempla además programas como Progresar y las becas de Enfermería. Por este motivo, mantuvo la intimación y estableció nuevamente un plazo de cinco días para cumplir con la cautelar, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas ante un eventual incumplimiento.