Discutió con su pareja, la amenazó con un cuchillo y fue detenido

La Policía detuvo a un hombre señalado por su pareja por "amenazas gravadas por el uso de arma y en contexto de violencia de género".

La Policía detuvo a un hombre señalado por su pareja por "amenazas gravadas por el uso de arma y en contexto de violencia de género".

Una mujer discutió con su pareja, quien terminó tomando un cuchillo y la amenazó. Logró escapar, denunciar el hecho y el sospechoso fue detenido. La Policía secuestró el arma blanca en la vivienda de Quuilmes.

Todo sucedió en una vivienda de San Martín al 1900 de Don Bosco, partido de Quilmes. Una pareja comenzó a discutir, pero el hombre se tornó violento y tomó un cuchillo para propinarle amenazas a la mujer.

La víctima logró escapar de la vivienda y dio aviso a la Policía. Cuando llegaron los efectivos, detuvieron al sospechoso, de 43 años, y secuestraron un cuchillo, que sería el utilizado para perpetrar las amenazas, de acuerdo a la denuncia.

El sospechoso quedó detenido por “amenazas agravadas por el uso de arma (blanca) y violencia de género”. “El mismo toma un arma blanca y con la misma comienza a amenazarla de muerte”, precisaron las fuentes.