Franco Colapinto terminó 13° en el GP de Bahréin tras una complicada carrera en Sepang

El piloto argentino no pudo sumar puntos en una carrera marcada por la estrategia de Alpine. Max Verstappen se quedó con el triunfo en el circuito de Sepang.

El piloto argentino no pudo sumar puntos en una carrera marcada por la estrategia de Alpine. Max Verstappen se quedó con el triunfo en el circuito de Sepang.

Franco Colapinto terminó decimotercero en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, disputado en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, y no pudo volver a sumar puntos luego de una carrera complicada desde el comienzo. El argentino largó desde la vigésima primera posición y sufrió una desacertada estrategia de Alpine.

La escudería decidió utilizar neumáticos blandos al inicio de la competencia, cuando las condiciones de la pista no eran las ideales, lo que hizo que Colapinto perdiera mucho tiempo durante las primeras vueltas. Su compañero Pierre Gasly también sufrió la decisión y cayó rápidamente del noveno al vigésimo puesto.

Con el correr de las vueltas, el piloto argentino logró mejorar su ritmo y comenzó a acercarse a los puestos de adelante. Sin embargo, el tiempo perdido al comienzo hizo muy difícil la remontada. En los últimos giros ingresó el safety car y Colapinto aprovechó la situación para avanzar dos lugares: uno por el abandono de George Russell y otro tras superar a Oliver Bearman.

Finalmente, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el decimotercer puesto, mientras que Max Verstappen consiguió su primera victoria de la temporada. El podio lo completaron Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton. La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Singapur, el próximo fin de semana.