El Gobierno oficializó el cambio de la cúpula en el PAMI, llegaron Verónica Gabriela Pérez y Elizabeth Ana Osterberg.

El Gobierno oficializó el cambio de la cúpula en el PAMI, llegaron Verónica Gabriela Pérez y Elizabeth Ana Osterberg.

El Poder Ejecutivo resolvió desplazar a las máximas autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y designó a Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva y a Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva.

El recambio ocurre en medio de una prolongada crisis financiera y prestacional de la obra social de los jubilados. Los reemplazos implican la salida de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, quienes se desempeñaban como director y subdirector ejecutivo desde diciembre de 2023.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud señaló que la nueva conducción inicia una etapa orientada a “profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país”.

La nueva gestión tendrá entre sus prioridades la mejora de la eficiencia administrativa, la simplificación de procesos, el fortalecimiento de los controles y la optimización de los servicios brindados a los casi seis millones de afiliados del organismo.

Las renuncias y designaciones fueron formalizadas mediante decretos en el Boletín Oficial. La salida de ambos funcionarios respondería a una decisión política impulsada desde la Casa Rosada tras varios meses de tensiones internas por la conducción de la obra social.