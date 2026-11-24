La Municipalidad interpuso un pedido a la Justicia para evitar el desalojo y se avanzaría con la expropiación de los terrenos.

La Municipalidad interpuso un pedido a la Justicia para evitar el desalojo y se avanzaría con la expropiación de los terrenos.

Vecinos, que resisten el desalojo de sus viviendas en San Vicente, celebraron la intervención del Municipio, a partir de la cual se frenó el operativo previsto para este martes.

“Evitamos el desalojo y estamos esperando para ver si pueden hacer la expropiación de las tierras. El Municipio está ayudando”, comentó una de las mujeres afectadas, quien aclaró: “Compramos de buena fe”.

En este marco, informaron que avanzaría con el proceso de expropiación de las tierras para garantizar que los vecinos puedan continuar en sus viviendas.

Vale mencionar que el Juzgado Civil Nº 14 de La Plata reconoció a un hombre como legítimo dueño. Una manzana ya fue desalojada pero son varias las que restan. Los vecinos sostienen que son víctimas de una presunta cadena de estafas inmobiliarias.