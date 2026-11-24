El riesgo país de la Argentina sube 1.054 puntos en la apertura de la rueda de este martes. El INDEC confirmará por la tarde la entrada en recesión.

El riesgo país de la Argentina sube 1.054 puntos en la apertura de la rueda de este martes. El INDEC confirmará por la tarde la entrada en recesión.

El riesgo país de la Argentina sube 1.054 puntos en la apertura de la rueda de este martes, ante un escenario global de nuevo en negativo luego de la fuerte suba de la jornada anterior.

El indicador soberano avanza 19 unidades con relación al cierre del lunes. Ayer se produjo una euforia global con avances muy fuertes de acciones que impactó en el valor de los bonos argentinos y produjo una baja del riesgo país.

Pero una aparente toma de ganancias hace que este martes los mismos indicadores que generaron el avance hoy se deterioren y arrastran la caída. El mercado argentino reabrió este martes luego del feriado nacional del lunes 23 de noviembre.

Recesión

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, completando el balance del tercer trimestre del año, que marcaría el ingreso a una recesión técnica.

Las estimaciones privadas prevén una nueva caída del PBI en el tercer trimestre. Considerando el retroceso del 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero, un nuevo resultado trimestral negativo dejaría formalmente a la economía en recesión técnica.