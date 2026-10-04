Las ventas minoristas pyme cayeron 1,2% en septiembre y acumulan una baja de 2,1% en 2026

Las ventas minoristas pyme retrocedieron 1,2% en septiembre frente a agosto y acumularon una caída del 2,1% durante los primeros nueve meses del año. En la comparación interanual, en tanto, registraron una leve mejora del 0,3%, según CAME.

Las ventas minoristas pyme retrocedieron 1,2% en septiembre frente a agosto y acumularon una caída del 2,1% durante los primeros nueve meses del año. En la comparación interanual, en tanto, registraron una leve mejora del 0,3%, según CAME.

Las ventas minoristas pyme volvieron a mostrar señales de debilidad durante septiembre. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las operaciones realizadas por pequeñas y medianas empresas cayeron 1,2% respecto de agosto, mientras que acumularon un retroceso del 2,1% en lo que va de 2026. En la comparación con septiembre de 2025, en cambio, hubo una suba marginal del 0,3%.

El informe reflejó una demanda todavía cautelosa, concentrada principalmente en compras cotidianas y productos de menor valor. Las familias priorizaron reposiciones indispensables, segundas marcas y alternativas más económicas, mientras postergaron gastos de mayor magnitud, en un contexto marcado por ingresos disponibles más limitados y restricciones para financiar consumos con tarjetas.

El comportamiento fue diferente en el canal digital. Las operaciones online realizadas por comercios que también cuentan con locales físicos crecieron 19,4% interanual y 8,7% frente a agosto. En cuanto a los rubros, cinco de los siete sectores relevados registraron mejoras respecto de septiembre de 2025: Textil e indumentaria (+5%), Calzado y marroquinería (+3,5%), Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción (+3,3%), Farmacia (+1,5%) y Perfumería (+0,7%).

En el otro extremo, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registró una caída del 3,4%, mientras que Alimentos y bebidas retrocedió 3,1% interanual. Además, el 55,7% de los comerciantes consideró que no es un momento adecuado para realizar nuevas inversiones, frente al 13,4% que evaluó favorablemente concretarlas y un 31% que no tomó una posición.