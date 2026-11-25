La planta procesadora Wade/Cresta Roja, ubicada en Estancia Los Remedios 2600 al 2800, El Jagüel, reabrió sus puertas esta semana en Esteban Echeverría luego de varios meses de cierre y del despido de la totalidad de sus trabajadores de faena y distribución de pollos para consumo humano. Según denuncian vecinos de la zona y fuentes cercanas a la situación, la empresa retomó operaciones con apenas seis personas trabajando en el área de incineración, único sector activo de la planta, con el objetivo de procesar vísceras en descomposición que llegan desde localidades cercanas. La novedad reactivó de inmediato el reclamo de los habitantes del distrito y puso nuevamente en el centro de la escena a las dos denuncias formales que aguardaban respuesta municipal: la del Barrio Mirasoles de Monte Grande y la del Barrio San Ignacio en El Jagüel.

“Creemos que la acción de Cresta Roja tomó por sorpresa a la Municipalidad, más allá de que contaminaron los días miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Pero confiamos que ante las denuncias masivas de los vecinos afectados se va a ejecutar de una vez por todas la ordenanza municipal que habilita a Fernando Gray a clausurar ese sector de la planta avícola. Los ciudadanos que vivimos acá nos merecemos respirar aire puro, eso es lo básico, ¿no?“, declaró Alejandro Cruz, vecino de Mirasoles y presidente de la filial local del Centro de Estudios para la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).

Según el CEPIS, “en los últimos días, cientos de vecinos denunciaron la situación de contaminación ante el municipio a través de las líneas telefónicas de atención vecinal”.

Un incinerador de podredumbre sin faena para consumo humano

La situación descripta por los vecinos representa un agravamiento respecto a los episodios previos de contaminación. Mientras que hasta el cierre de la planta el reclamo apuntaba al sector de renderizado —donde se cocinaban plumas, tripas y sangre como subproducto de la faena de pollos para consumo humano—, el cuadro actual es cualitativamente distinto: según las denuncias, la empresa estaría incinerando vísceras en estado de putrefacción provenientes de otras localidades, lo que constituiría una práctica ilegal dado que los residuos en ese estado no pueden desecharse en ninguna instalación habilitada.

Cruz fue categórico al describir la situación: “Esta empresa ha vulnerado todo. Hay que poner en agenda la solución de este problema. Cresta Roja, en estado de quiebra y con solo diez personas trabajando ilegalmente, contaminó todo Esteban Echeverría con acciones que dañan la salud y calidad de vida. Esto hoy es un incinerador de podredumbre, sin faena para consumo humano. Erradicar este asunto debe ser una prioridad para el bienestar de las personas“.

El referente del CEPIS también apuntó contra los organismos de control y trazó una línea divisoria respecto a las expectativas puestas en cada uno: “En todas las reuniones previas con la Secretaría de Gobierno y de Medio Ambiente municipal se los dije claramente a sus máximos responsables. De ACUMAR no se puede esperar nada, ¡son cómplices! Los hechos y la continuidad de la contaminación con olor nauseabundo así lo demuestran. Llegó la hora de aplicar la ordenanza municipal, clausurar ese área y proteger así la vida, la salud y la inversión en viviendas y comercios de centenares de miles de personas que pagamos los impuestos y merecemos vivir dignamente en Esteban Echeverría“.

El olor llegó hasta el Aeropuerto de Ezeiza

El alcance de las emanaciones en esta nueva etapa volvió a superar los límites del distrito. Según señalaron los vecinos en sus denuncias, trabajadores del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ubicado a unos cinco kilómetros de la planta, también percibieron el fuerte olor nauseabundo y lo atribuyeron a la actividad de Wade/Cresta Roja. El dato confirma que el radio de impacto de las emanaciones se extiende más allá de las 250.000 personas en un radio de 8 kilómetros que las organizaciones vecinales vienen mencionando desde el inicio del conflicto.

Las redes sociales volvieron a llenarse de testimonios de vecinos afectados. Carmen, de 61 años, describió las consecuencias sobre su salud: “No se puede vivir así, yo tengo 61 años y no puedo respirar con mis pulmones, me enfermaron, y de tos crónica. Por favor que hagan algo. Ya años soportando esto y mi nieta y todos los chicos tienen alergias y otras cosas peores. Por favor, si son humanos, ayuden, ya no podemos más“. Nazaria, residente del barrio Malvinas, señaló que el problema se agravó notablemente: “Hace más de 40 años que vivo en el barrio Malvinas y nunca se sintió el olor nauseabundo de ahora. Podríamos juntarnos y hacer una marcha a la municipalidad, la verdad que no se puede seguir así. No somos dueños de sentarnos en nuestro patio a disfrutar“. Lorena, que reside en Ezeiza, también se sumó: “Yo vivo en Ezeiza y llega siempre, es nauseabundo, y más allá del asco, yo soy asmática“.

Dos denuncias sin respuesta esperan que el Municipio actúe

El reclamo vecinal organizado lleva meses acumulando antecedentes institucionales. Desde febrero de 2026, el CEPIS y Cruz impulsan presentaciones formales ante ACUMAR y el Municipio de Esteban Echeverría. En marzo, la planta fue clausurada tras una reunión histórica en la que, por primera vez, se sentaron en la misma mesa la Dirección de Control y Fiscalización de la Provincia de Buenos Aires, ACUMAR, la Autoridad del Agua (ADA) y las autoridades municipales. Ese encuentro derivó en un operativo conjunto de fiscalización en el que todos los organismos ingresaron simultáneamente a la planta mientras generaba emanaciones activas.

Sin embargo, el cierre oficial no clausuró el problema de fondo. Las denuncias presentadas por los vecinos del Barrio Mirasoles —el 14 de julio— y del Barrio San Ignacio, que habían quedado en suspenso tras el cierre de la planta, retoman ahora plena vigencia ante la reapertura. Los reclamantes exigen que el Municipio les dé curso y que el intendente Fernando Gray aplique la ordenanza que lo habilita a clausurar el sector de incineración.

“Estoy a disposición desde el CEPIS y como vecino a ayudar a que esto pare“, concluyó Cruz, quien insistió en que la solución no pasa por el cierre total de la planta sino por la clausura definitiva del único sector que actualmente opera: el área de incineración de residuos orgánicos en descomposición.