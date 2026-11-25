La inscripción se realiza a través de la web oficial de subsidios o de Mi Argentina.

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El subsidio para garrafas sumó nuevos medios de pago para acceder al reintegro de $9.593 por unidad. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, incorporó billeteras virtuales como Mercado Pago, YPF y Naranja X al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó al Programa Hogar y permite recuperar el dinero al momento de la compra.

La medida amplió las opciones que hasta ahora estaban habilitadas, entre ellas BNA+ y MODO. Los usuarios que estén inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) podrán acceder a la bonificación utilizando también estas nuevas billeteras digitales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Gobierno de Argentina

Para acceder al beneficio, los hogares deben tener ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, contar con un integrante titular del Certificado de Vivienda del ReNaBaP, percibir la Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o tener un integrante titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD). La inscripción se realiza a través de la web oficial de subsidios o de Mi Argentina.

El reintegro es de $9.593 por garrafa y contempla hasta dos unidades mensuales durante el invierno y una por mes en los meses más cálidos. Además, el beneficio es incompatible con el subsidio al gas por redes: quienes reciben esa bonificación no pueden acceder al reintegro para la compra de garrafas.