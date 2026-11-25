A seis años del fallecimiento de Diego Maradona, el juicio por su muerte entró en la etapa final y ya tiene fecha para la sentencia. Uno de los médicos fue absuelto y el tribunal comenzó a deliberar sobre la responsabilidad del resto de los acusados.

A seis años del fallecimiento de Diego Maradona, el juicio por su muerte entró en la etapa final y ya tiene fecha para la sentencia. Uno de los médicos fue absuelto y el tribunal comenzó a deliberar sobre la responsabilidad del resto de los acusados.

A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, la causa judicial que busca determinar las responsabilidades de los profesionales de la salud que lo atendieron durante sus últimos días está cerca de llegar a una resolución. El juicio oral, que se desarrolló ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, concluyó con la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna y la deliberación sobre los otros seis imputados.

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deberán resolver sobre las acusaciones contra Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni. La lectura del veredicto fue fijada para el próximo 22 de diciembre de 2026, a las 12, luego de que el tribunal considerara necesario contar con tiempo para analizar la prueba reunida durante un debate extenso y complejo.

La causa investiga las circunstancias en las que murió Maradona, el 25 de noviembre de 2020, mientras atravesaba una internación domiciliaria en Tigre. Durante el proceso, las partes expusieron sus argumentos, testimonios y pruebas para determinar si hubo responsabilidades penales en la atención que recibió el exfutbolista. Las acusaciones apuntan a presuntas conductas que habrían contribuido a su fallecimiento, mientras que los imputados sostuvieron sus defensas a lo largo de las audiencias.

Antes de que se anunciara la fecha del fallo, cuatro de los acusados hicieron uso de sus últimas palabras ante los jueces. Luque y Cosachov reiteraron que lamentan la muerte de Maradona y defendieron su actuación profesional, mientras que Ricardo Almirón y Mariano Perroni también expresaron sus condolencias a la familia. Carlos Díaz y Nancy Forlini optaron por no hablar. Ahora, el tribunal deberá definir la situación judicial del resto de los acusados y poner fin a una de las causas más resonantes del país.