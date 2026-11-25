Se cumplen hoy seis años de la muerte de Diego Maradona. Concentración para reclamar justicia por su muerte. El juicio llega a su fin.

Se cumplen hoy seis años de la muerte de Diego Maradona. Concentración para reclamar justicia por su muerte. El juicio llega a su fin.

Se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, el astro argentino fallecido el 25 de noviembre de 2020 en el barrio privado San Andrés de Tigre. El veredicto del juicio se conocerá en diciembre, mientras que hoy habrá una concentración en el Obelisco para reclamar justicia.

La peor noticia llegó el 25 de noviembre de 2020. Diego, el astro futbolístico nacido en Lanús y cuya infancia transitó en Lomas de Zamora, falleció en una casa del barrio privado San Andrés de Tigre. Miles de personas se volcaron a las calles para llorarlo y agradecerle.

Concentración en el Obelisco

En el marco del aniversario de su muerte, se realizará una concentración en el Obelisco para reclamar “Justicia por Diego”. Será a las 18.

El juicio por su muerte

Los acusados son el neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de Enfermería, Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Omar Almirón.

Los primeros tres se encuentran acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa es de entre ocho y 25 años de prisión, al tiempo que los otros profesionales de la salud enfrentan acusaciones por homicidio culposo.

El clínico Pedro Di Spagna, por su parte, recibió la absolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro, a raíz de que la Fiscalía y las querellas pidieron por unanimidad su inocencia.

El jueves 22 de octubre, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón definieron que el 22 de diciembre a las 12 será la lectura del veredicto, una instancia esperada con ansias por toda la sociedad argentina. El juicio comenzó en abril, luego de la anulación del primero por el escándalo del documental.

Otro juicio

Además, se espera el inicio de otro debate por jurados populares que tiene como única imputada a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, la última profesional que “veló” por la salud del oriundo de Villa Fiorito.