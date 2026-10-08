Avellaneda: El Museo Comunitario Isla Maciel inaugura una muestra dedicada al artista Juan Carlos Romero

El Museo Comunitario Isla Maciel inaugurará el próximo sábado 10 de octubre, a las 16, una exposición dedicada a Juan Carlos Romero (1931-2017), uno de los principales referentes de la gráfica y el arte político argentino, cuya producción estuvo marcada por el compromiso social, la experimentación visual y la concepción del arte como herramienta de transformación de la realidad.

Bajo el título Mi discurso es el silencio. Mi canto el grito, la muestra podrá visitarse durante todo octubre, con entrada libre y gratuita, en la sede del museo, ubicada en 3 de Febrero 1570, Dock Sud.

La exposición propone recuperar el legado de Romero en un territorio donde el muralismo, la gráfica y la producción artística colectiva forman parte de la identidad cultural del barrio. La elección de Isla Maciel también establece un vínculo con los orígenes del artista, nacido en Avellaneda en 1931.

Grabador, artista visual, docente, poeta, editor y militante, Romero desarrolló una extensa trayectoria en la que exploró las relaciones entre arte, política y sociedad. Su obra incorporó distintos lenguajes y soportes, desde el grabado y la gráfica experimental hasta las instalaciones y las intervenciones en el espacio público.

A lo largo de su carrera, el artista abordó cuestiones vinculadas con la violencia, la censura, los derechos humanos y los mecanismos de poder. La palabra escrita, la repetición de imágenes y la apropiación de recursos de la comunicación masiva ocuparon un lugar central en sus trabajos.

Su producción estuvo atravesada por una pregunta que orientó buena parte de sus búsquedas estéticas: ¿qué puede hacer el arte frente a la realidad? Desde esa perspectiva, Romero concibió la práctica artística como una forma de intervención crítica y participación colectiva.

La muestra en Isla Maciel invita a revisitar esa concepción del arte y a establecer nuevos diálogos entre su obra, la memoria social y las experiencias culturales de un barrio con una fuerte tradición de organización comunitaria.