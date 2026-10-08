Talleres de Escalada recibe a Camioneros en un duelo clave de la fecha 39

Talleres de Remedios de Escalada recibirá este viernes a Deportivo Camioneros por la fecha 39 de la Primera B. El encuentro comenzará a las 20 en el Estadio Pablo Comelli y enfrentará a dos equipos que buscan mantenerse en los puestos de Reducido.

Talleres de Remedios de Escalada recibirá este viernes a Deportivo Camioneros por la fecha 39 de la Primera B. El encuentro comenzará a las 20 en el Estadio Pablo Comelli y enfrentará a dos equipos que buscan mantenerse en los puestos de Reducido.

Talleres de Remedios de Escalada se prepara para volver a jugar como local ante Deportivo Camioneros, este viernes 9 de octubre desde las 20, por la fecha 39 de la Primera B. El encuentro se disputará en el Estadio Pablo Comelli, ubicado en Cnel. Timote 3401, Remedios de Escalada.

El “Tallarín” llega en el tercer puesto de la tabla con 67 puntos, después de 19 triunfos, 10 empates y nueve derrotas. En sus últimas cinco presentaciones consiguió dos victorias, un empate y dos caídas, por lo que buscará recuperarse luego del 0-2 ante Sportivo Italiano.

Del otro lado estará Camioneros, que ocupa el sexto lugar con 63 unidades. El equipo acumula 17 victorias, 12 empates y nueve derrotas, aunque atraviesa un momento irregular: perdió sus últimos cuatro partidos ante Deportivo Armenio, Brown de Adrogué, Laferrere y Flandria. El antecedente más reciente entre ambos también favorece a Camioneros, que se impuso 4-1 en la primera rueda.

Con cuatro puntos de diferencia entre los dos equipos, el partido tendrá importancia en la pelea por los puestos de Reducido. Talleres buscará aprovechar la localía para sostenerse en los primeros lugares, mientras que Camioneros intentará cortar su mala racha y acercarse a la zona alta. El encuentro será transmitido por LPF Play.